Polizei Köln

POL-K: 230718-1-K Brand in Parkhaus - Zeugensuche

Köln (ots)

Die Polizei Köln sucht Zeugen nach einem Brand von Baumaterialien am Freitagabend (14. Juli) in einem Parkhaus in der Hermann-Pünder-Straße in Köln-Deutz. Brandermittler gehen derzeit davon aus, dass die Materialien gegen 21.45 Uhr vorsätzlich angezündet wurden. Nach ersten Erkenntnissen finden im zweiten Untergeschoss Bauarbeiten statt, weshalb zwei Parkflächen als Aufbewahrungsort für die Bauarbeiten genutzt werden. Am Parkhausgebäude entstand erheblicher Sachschaden. Hinweise auf verdächtige Personen oder Feststellungen nimmt das Kriminalkommissariat 15 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ph/kk)

