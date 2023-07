Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrecher unterwegs

Paderborn (ots)

(CK) - In der Nacht zu Donnerstag (27.07.) waren erneut Einbrecher in Paderborn unterwegs.

Durch ein auf Kipp stehendes Fenster verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zur Erdgeschosswohnung eines Hauses in der Reumontstraße. Als er im Flur mehrere Schubladen öffnete und durchwühlte, wurde er vom Wohnungsinhaber überrascht. Der Täter flüchtete mit Bargeld, Elektronikgeräten und Modeschmuck zu einem dunklen Kleinwagen, der vor dem Haus geparkt war. In dem Wagen, an dem sich eine Anhängerkupplung befand, saß eine zweite Person. Beide Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Sofort eingeleitete polizeiliche Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ.

Aufmerksame Zeugen benachrichtigten die Polizei, nachdem sie einen bislang unbekannten Täter beobachtet hatten, der die Scheibe zu einem Fahrradgeschäft an der Heiersstraße eingeschlagen hatte. Aus der Ausstellung entwendete dieser ein Rad und flüchtete damit in Richtung Innenstadt. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Einbrecher nicht mehr dingfest gemacht werden.

In der Balhornstraße hebelten Einbrecher die Eingangsschiebetür zu einem Blumengeschäft auf und verschaffte sich so Zutritt in den Verkaufsraum. Dort durchsuchten sie die Innenräume und flüchteten mit einer leeren Geldschublade.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesen Einbrüchen machen? Wer kann Hinweise zum dem flüchtigen Täter auf dem Fahrrad oder zu dem dunklen Kleinwagen machen?

Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell