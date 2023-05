POL-FR: Jestetten: 85-jährige stürzt mit Pedelec und wird leicht verletzt

Freiburg (ots) - Am Samstag, 13.05.2023, gegen 13:00 Uhr, kam in der Lauchringer Riedstraße eine 81-jährige Radfahrer mutmaßlich wegen eines Fahrfehlers zu Sturz und wurde leicht verletzt. Sie wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Medienrückfragen bitte an: Polizeipräsidium Freiburg ...

mehr