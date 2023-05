Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Raub mit Messer - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Samstag, 13.05.2023, gegen 01:00 Uhr soll ein Mann auf dem Nachhauseweg in Bad Säckingen in der Hauensteinstraße von zwei Männern unter Vorhalt eines Messer zur Herausgabe seines Rucksacks gezwungen worden sein. Die beiden Tatverdächtigen seien zwischen 18 und 22 Jahre alt und sehr schlank gewesen. Einer hätte einen schwarzen und der andere einen weiß-grauen Kapuzenpulli getragen. Einer der Täter soll mit einem Lastenrad unterwegs gewesen. Wer zur fraglichen Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, möge sich mit dem Kriminaldauerdienst in Bad Säckingen unter der Telefonnummer 07761/934-500 in Verbindung setzen.

