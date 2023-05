Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Teningen: Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Samstagabend, 13.05.2023, zwischen 19 Uhr und 22 Uhr sind unbekannte Täter in eine Wohnung in der Steinackerstraße in Teningen eingebrochen. Die Wohnung wurde komplett durchwühlt und einige Wertgegenstände entwendet. Die genaue Höhe des Diebesgutes lässt sich derzeit noch nicht beziffert.

Das Kriminalkommissariat Emmendingen (Tel.: 07641-582-0) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise geben können.

