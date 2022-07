Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) An Bushaltestelle vergessenen Rucksack mitgenommen (20.07.2022)

Konstanz (ots)

Ein Unbekannter hat am Mittwochmittag, gegen 13.45 Uhr, einen fremden Rucksack an der Bushaltestelle am Sternenplatz mitgenommen. Eine 26-Jährige stieg am Sternenplatz in den Bus der Linie 1 in Richtung Innenstadt ein. Im Bus bemerkte die junge Frau, dass sie ihren Rucksack, in dem sich neben einem Laptop diverse persönliche Gegenstände befanden, an der Bushaltestelle vergessen hatte. Sie verließ den Bus an der nächsten Haltestelle und kehrte an die Bushaltestelle Sternenplatz zurück um ihren Rucksack zu holen, der nicht mehr da war. Eine an der Bushaltestelle wartende Zeugin konnte jedoch einen Mann wahrnehmen, der den Rucksack kurz zu vor mitgenommen hatte. Dieser wird wie folgt beschrieben: 20-30 Jahre alt, ca. 170-175 Zentimeter groß, kurze, braune Haare und ungepflegt, zudem hinkte der Mann leicht. Bekleidet war er mit einem weißen Kurzarmhemd, einer langen, herunterhängenden Stoffhose und einem klobigen, vermutlich orthopädischen Schuh, am rechten Fuß. Personen, die Hinweise zur Identität des Mannes geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell