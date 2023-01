POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der B75 in Delmenhorst

Delmenhorst (ots) - Im Zusammenhang mit den beiden Einbrüchen in Hude konnte die Polizei einen dringend tatverdächtigen Mann ermitteln. Er war bereits in der Vorwoche in einen Einbruch in eine Tankstelle in Hude verwickelt (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68438/5412187), wurde dort festgenommen und anschließend erkennungsdienstlich behandelt. Beim aktuellen ...

