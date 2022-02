Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Hoogstede - Audi beschädigt

Hoogstede (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten am 23. Januar zwischen 0.30 und 1.50 Uhr einen silbernen Audi A6. Das Auto stand zu Tatzeit am Straßenrand am Bathorner Weg in Hoogstede. Die Täter zerkratzen das Fahrzeug und beschädigten unter anderem die Kennzeichen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell