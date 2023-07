POL-PB: 29-Jährige beraubt - wer kann Hinweise auf den Täter geben

Kreis Paderborn (ots) - (CK) - Am Donnerstagmittag (27.07.) meldete sich eine angebliche "Polizistin" telefonisch bei einer 92-jährigen Frau aus dem südlichen Kreisgebiet und teilte ihr mit, dass in ihrer Nachbarschaft eingebrochen worden sei. Aus "Sicherheitsgründen" solle die ältere Dame ihre Wertgegenstände der Polizei zur Verwahrung aushändigen. Nachdem sie stundenlang am Telefon manipuliert wurde, übergab die ...

