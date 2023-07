Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Scheibe eingeschlagen und Fahrzeugdokumente gestohlen

Lüdenscheid (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag schlugen unbekannte die Heckscheibe eines an der Parkstraße in Brügge parkenden Smarts ein. Aus dem Inneren des Fahrzeugs stahlen die Täter Fahrzeugdokumente. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. (schl)

