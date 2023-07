POL-PB: Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Paderborn (ots) - (mh) Bei einem Verkehrsunfall auf der Detmolder Straße in Paderborn haben sich am Sonntagabend eine Person schwere und fünf weitere Personen leichte Verletzungen zugezogen. Drei Autos waren beteiligt. Der 18-jährige Fahrer eines Audi A1 wollte gegen 23.25 Uhr vermutlich vom Parkplatz eines Supermarktes aus nach links auf die Detmolder Straße in Richtung Paderborner Innenstadt einbiegen. Da die ...

