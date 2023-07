Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrecher stehlen Roller und Pedelec

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

(mh) Nach einem Einbruch in eine Gaststätte an der Schloßstraße in Paderborn-Schloß Neuhaus in der Nacht zu Samstag (29. Juli) sucht die Polizei Zeugen.

Die Täter brachen zwischen 23.00 Uhr und 07.00 Uhr gewaltsam in die Räumlichkeiten ein. Mit dem Diebesgut, unter anderem einem in der Gaststätte abgestellten Pedelec und einem außerhalb abgestellten Roller, flohen sie im Anschluss in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben und sachdienliche Hinweise geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

