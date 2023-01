POL-RZ: Kriminalpolizei sucht mögliche Zeugen

Ratzeburg (ots) - 26. Januar 2023 | Kreis Stormarn - 25.01.2023 - Ahrensburg Am Mittwochnachmittag (25.01.2023) kam es in der Straße "Hagenau" in Ahrensburg zu einem Einbruch in ein Endreihenhaus. Nach derzeitigem Erkenntnisstand öffneten Unbekannte in der Zeit zwischen 15:20 Uhr und 21 Uhr gewaltsam die Terrassentür des Endreihenhauses. Im Haus wurden die Schränke durchwühlt. Es wurde Schmuck entwendet. Der ...

