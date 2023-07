Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230721.3 Marne: Brand mehrerer Mülltonnen

Marne (ots)

Bei einem Brand mehrerer Mülltonnen in Marne in der Nacht zu heute ist an einem angrenzenden Wohnhaus ein Schaden entstanden. Die Brandursache ist unklar, die Heider Polizei hat die Ermittlungen übernommen.

Kurz nach Mitternacht ging eine Papiertonne an einem Mehrfamilienhaus am Berliner Platz in Flammen auf. Das Feuer griff auf weitere Abfallbehälter über und zerstörte diese. Weiterhin entstanden an einer Sichtschutzwand und an dem Wohngebäude Schäden, die sich auf insgesamt etwa 3.000 Euro belaufen.

Hinweise auf die Brandursache gibt es aktuell nicht. Zeugen sollten sich daher bei der Heider Kripo unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden.

Merle Neufeld

