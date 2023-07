LPI-GTH: Bargeld entwendet - Zeugen gesucht

Eisenach (ots) - Unbekannte verschafften sich in den vergangenen Tagen Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Sporthalle in der Straße 'Sportpark'. Der oder die Täter entwendeten Bargeld in unbekannter Höhe. Der Tatzeitraum kann derzeit noch nicht genau eingegrenzt werden. Wer kann Angaben zu dem Diebstahl machen? Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0180492/2023 ...

