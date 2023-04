Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach und der Kriminalpolizei Idar-Oberstein - Festnahme von drei Tätern nach Wohnungseinbruchsdiebstählen

Idar-Oberstein (ots)

Seit Anfang April 2023 verzeichnet die Kripo Idar-Oberstein einen signifikanten Anstieg der Fälle im Bereich Tageswohnungseinbrüche. So kam es am Donnerstag, 06.04.2023 und an den Folgetagen zu Einbrüchen in Wohnhäuser im Stadtteil Göttschied in der Fontanestraße und der Hahnenrückstraße, in Herborn in der Kempfelder Straße und in Rhaunen in der Straße "Zum Idar". Zu einer weiteren Tatserie kam es dann am Montag, 24.04.2023 im Stadtteil Regulshausen im Ahornweg und ebenfalls im Stadtteil Göttschied. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand begabe sich die Tätergruppe dann am Mittwoch, 26.04.2023 im Bereich der Stadtteile Idar und Tiefenstein noch einmal auf Beutezug. Durch einen aufmerksamen Mitbürger ging zeitnah ein Hinweis auf drei verdächtige Personen im Bereich der Tiefensteiner Straße im Stadtteil Tiefenstein ein. Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen durch starke Kräfte der Polizeiinspektion Idar-Oberstein und der Kriminalinspektion Idar-Oberstein konnten die drei Tatverdächtigen festgenommen werden. Auf Grund bereits sehr guter Hinweise durch aufmerksame Mitbürger und Nachbarn aus den vorangegangenen Straftaten konnte ein Zusammenhang zwischen den Taten hergestellt werden. Weiterhin wurden bei anschließenden Durchsuchungsmaßnahmen entsprechende Beweismittel sichergestellt.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um zwei junge weibliche Personen im Alter von 14 und 15 Jahren und eine männliche Person im Alter von 17 Jahren. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand handelt es sich bei den zwei weiblichen Personen um französische Staatsangehörige, der junge Mann hat die bulgarische Staatsangehörigkeit. Alle drei Personen haben keinen festen Wohnsitz in Deutschland.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach wurde durch das Amtsgericht Bad Kreuznach gegen alle drei Personen Haftbefehl erlassen und die drei Tatverdächtigen wurden im Anschluss in entsprechende Justizvollzugsanstalten verbracht

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell