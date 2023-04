Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit geflüchtetem Verursacher

Hinzerath B 50 (ots)

Am 27.04.2023 ereignete sich um 13:31 Uhr am Kreisverkehr Hinzerath (B 50/ B 327) ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer leichte Verletzungen davontrug. Dem 27-jährigen Motorradfahre, welcher bereits den Kreisverkehr befuhr, wurde, durch einen aus Richtung Hochmoselübergang kommenden LKW/Sattelzug, die Vorfahrt im Kreisverkehr genommen. Um einen Zusammenstoß mit dem LKW zu verhindern, musste der Motorradfahrer stark bremsen und kam dadurch zu Fall. Dabei erlitt er eine leichte Verletzung im Bereich des Knöchels. Am Motorrad entstand ebenfalls ein Sachschaden. Der verursachenden LKW setzte seine Fahrt anschließend unvermittelt in Fahrtrichtung Morbach fort. Zu diesem ist lediglich bekannt, dass es sich um eine graue Zugmaschine mit grauem Sattelaufleger handelt. Zum Kennzeichen gibt es Hinweise auf ein weißes, ausländisches Kennzeichen.

Sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum verursachenden LKW erbittet die Polizei Morbach.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell