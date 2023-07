POL-IZ: 230721.2 Dellstedt: Mehrere Rundballen Heu verbrennen

Brunsbüttel (ots) - Am Schulgebäude in der Kopernikusstraße beschädigten unbekannte Täter in wenigen Tagen gleich zwei Mal Verglasungen durch Steinwurf. Am Dienstag (12.7.23) warfen sie in der Zeit von 16 - 21.45 Uhr die Glasscheibe einer Eingangstür linksseitig der Sporthalle ein und beschädigten die Außenverglasung. Der Schaden wird auf 400 Euro geschätzt. ...

