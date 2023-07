Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230721. 1 Itzehoe: Vorläufige Festnahme nach Diebstahl in Wohnhaus

Itzehoe (ots)

Am Donnerstag um 12:33 h traf die Bewohnerin eines Einfamilienhauses im Hühnerbach auf einen fremden Mann im Wohnbereich. Vermutlich war dieser durch die Hintertür ins Haus gelangt, als die Bewohnerin bei der Gartenarbeit war. Der Mann verließ das Grundstück mit zwei weiteren Männern Richtung Bargkoppel. Er stahl Bargeld im mittleren zweistelligen Bereich. Polizeibeamte fahndeten nach dem Trio im Innenstadtbereich. Ein ähnlicher Fall ereignete sich um 11:52 h in der Dorfstraße in Rethwisch. Auch hier wurden drei Männer beim unbefugten Betreten eines Grundstücks angetroffen, gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Hierzu hatten Zeugen ein Fahrzeug mit einem Stader Kennzeichen gemeldet. Dieses Fahrzeug wurde von einer Polizeistreife während der Fahndung an der Einmündung Schumacherallee/Adenauerallee entdeckt. Die drei Insassen sprangen aus dem Fahrzeug und flüchteten zu Fuß weiter Richtung Bahnhof. Da die Männer auch über die Gleise liefen, wurde der Bahnverkehr vorerst gestoppt. In der Brückenstraße gelang es Polizeibeamten, einen der Männer im rückwärtigen Bereich eines Gartens vorläufig festzunehmen. Es handelt sich um einen 22jährigen, rumänischen Staatsbürger ohne festen Wohnsitz. Die beiden weiteren unbekannten Täter konnten nicht angetroffen werden, Einsatzkräfte stellten das Fahrzeug sicher. Um 14:33h wurde der Bahnverkehr wieder freigegeben. Die Polizei ermittelt nun wegen Hausfriedensbruchs und Bandendiebstahls und nimmt weitere sachdienliche Hinweise unter 04821-6020 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell