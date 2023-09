Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zwei Verletzte nach Unfall auf dem Höhenweg

Werdohl (ots)

Nach einem Verkehrsunfall war heute Vormittag der Höhenweg zwischen Lüdenscheid und Werdohl fast zwei Stunden voll gesperrt. Ein Lüdenscheider (31) war um 6.20 Uhr in Höhe Hof Krone mit seinem Renault Kangoo in einer Linkskurve in den Gegenverkehr geraten. Dort war ein Werdohler (58) in seinem Mercedes in Richtung Lüdenscheid unterwegs. Der 31-jährige touchierte den entgegenkommenden E200 seitlich. In Folge der Kollision geriet der Mercedes seinerseits in den Gegenverkehr und kollidierte nahezu frontal mit dem 1er BMW einer in Richtung Werdohl fahrenden Frau aus Lüdenscheid (26). Die Unfallgegner kamen leicht verletzt ins Krankenhaus Werdohl. Der mutmaßliche Unfallverursacher blieb unverletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 40.000 Euro. Die Straße konnte nach knapp zwei Stunden zumindest einseitig wieder freigegeben werden. Die Unfallaufnahme wurde gegen 8.40 Uhr beendet. Die zum Teil stark beschädigten PKW wurden abgeschleppt. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Werdohl unter 02392/9399-0 entgegen. (dill)

