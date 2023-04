POL-BO: Fußgängerin (18) bei Verkehrsunfall in Herne verletzt

Bochum (ots) - Bereits am 6. April, in der Zeit zwischen 9 und 13.15 Uhr, kam es in Bochum-Weitmar zu mehreren Sachbeschädigungen. Noch Unbekannte hatten in dieser Zeit insgesamt acht geparkte Fahrzeuge an der Straße Lange Malterse durch Lackkratzer beschädigt. Der entstandene Schaden wurde auf mehrere tausend Euro geschätzt. Das Kriminalkommissariat 31 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern ...

