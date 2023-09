POL-MK: Verkehrskontrolle endet in Strafverfahren

Werdohl (ots) - Nach einem Verkehrsunfall war heute Vormittag der Höhenweg zwischen Lüdenscheid und Werdohl fast zwei Stunden voll gesperrt. Ein Lüdenscheider (31) war um 6.20 Uhr in Höhe Hof Krone mit seinem Renault Kangoo in einer Linkskurve in den Gegenverkehr geraten. Dort war ein Werdohler (58) in seinem Mercedes in Richtung Lüdenscheid unterwegs. Der 31-jährige touchierte den entgegenkommenden E200 seitlich. ...

