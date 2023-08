Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Unbekannter schlägt Betrunkenen vor WC nieder - Bundespolizei sucht Zeugen

Regensburg (ots)

Am Donnerstagmorgen (3. August) hat ein bisher unbekannter Täter am Hauptbahnhof Regensburg einen 32-jährigen Slowaken mit den Fäusten niedergestreckt. Die Bundespolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Gegen 06:45 Uhr informierte ein Zeuge das Bundespolizeirevier Regensburg über eine Schlägerei an der Toilettenanalage am Hauptbahnhof Regensburg.

Die herbeigeeilte Streife entdeckte das Opfer der Schlägerei in der Bahnhofshalle auf Höhe des Schnellrestaurants. Der 32-jährige Slowake hatte eine tiefe blutende Kopfwunde und klagte über Schmerzen.

Ersten Ermittlungen zufolge war der Mann mit einem Unbekannten vor der Toilettenanlage aus noch ungeklärten Gründen in Streit geraten. Im weiteren Verlauf schlug der Unbekannte den 32-Jährigen mit den Fäusten in das Gesicht. Obwohl der Slowake bereits zu Boden gegangen war, schlug der Unbekannte weiter auf ihn ein.

Erst als der Zeuge auf den Vorfall aufmerksam wurde, ließ der Unbekannte von seinem Opfer ab.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

- etwa 20 Jahre alt

- circa 1,80 Meter groß

- schlank

- kurze braune Haare

- dunkelblaues Adidas Sweatshirt

- kurze schwarze Adidas Hose

- graue Turnschuhe mit schwarzen Schnürsenkeln

Ein Atemalkoholtest bei dem Slowaken ergab einen Wert von 2,02 Promille. Er musste in ein Regensburger Krankenhaus eingeliefert werden.

Das Bundespolizeirevier Regensburg hat die Ermittlungen gegen den Unbekannten wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Die Ermittler suchen Zeugen, die Angaben zu der Identität des Unbekannten geben können. Sachdienliche Hinweise werden an die Bundespolizei Waldmünchen über die Telefonnummer 09972 9408-0 oder per E-Mail an bpoli.waldmuenchen@polizei.bund.de erbeten.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell