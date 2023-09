Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Falscher Kripobeamter/ Scheiben beschädigt

Iserlohn (ots)

Ein betagter Iserlohner Senior hat am Freitag einen Betrugsversuch erkannt und den Tatverdächtigen nicht in seine Wohnung gelassen. Gegen 12.30 Uhr klingelte es an seiner Wohnungstür am Rand der Innenstadt. Ein Unbekannter gab sich als Kriminalbeamter aus und behauptete, er müsse Einbruchspuren sichern, die bei einem Einbruch in der Vergangenheit entstanden seien. Da er nie selbst Opfer eines Einbruchs war und dem Unbekannten misstraute, verweigerte der Senior den Zutritt zur Wohnung. Darauf gab der Unbekannte an, dass er seinen Dienstausweis höhen müsse, verschwand und kam nicht wieder. Der angebliche Polizeibeamte ist etwa 1,80 Meter groß, 40 bis 45 Jahre alt und hatte ein ungepflegtes Erscheinungsbild, gebräunte Haut sowie dunkelblondes, kurzes Haar. Er trug einen grauen, ärmlich wirkenden Anzug. Der Senior rief die echte Polizei hinzu. Eine Nahbereichsfahndung nach dem Unbekannten verlief ohne Erfolg.

In der Nacht zum Freitag wurden am Nordengraben die Scheibe eines Geschäftes und in der Wiemer die Scheibe einer Kirche beschädigt. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell