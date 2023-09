Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr

Hamm / Sieg (ots)

Der Polizei Altenkirchen wurde am frühen Morgen des 03.09.2023 ein umgeknicktes Verkehrsschild in der Gemarkung Hamm (Sieg) gemeldet. Bei der Überprüfung vor Ort konnte durch die Beamten an der Einmündung "Fürthener Straße" zur K58 ein heruntergedrücktes "Vorfahrtszeichen" festgestellt werden. An dem Schildermast war außerdem ein Geschwindigkeistbegrenzungszeichen angebracht. Beide Verkehrszeichen waren durch die mutwillige Beschädigung für die Verkehrsteilnehmer nicht mehr lesbar. Da somit der Straftatbestand des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und der Sachbeschädigung erfüllt ist, wurden entsprechende Strafanzeigen gefertigt. Zusätzlich wurde ein Hinweisschild der Ortsgemeinde Hamm (Sieg), welches die Gemeinde als Geburtsort von Friedrich Wilhelm Raiffeisen hervorhebt, beschädigt. Auch hier wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die Angaben zum Tatablauf oder den Tätern machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02681 9460 oder per E-Mail (pialtenkirchen@polizei.rlp.de) zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell