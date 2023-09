POL-PDNR: Pressemitteilung der PI Betzdorf vom 03.09.2023

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Scheuerfeld

Verkehrsunfallflucht am 01.09.2023, zwischen 10.00 h und 13.30 h, in Scheuerfeld, Schulstraße Der vor der Maximilian-Kolbe-Grundschule abgestellte Pkw einer 40-jährigen Frau wurde vermutlich beim Einparken oder einem Wendemanöver von einem unbekannten Fahrzeugführer am rechten hinteren Kotflügel beschädigt, woraufhin der Verursacher von der Unfallstelle flüchtete. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000.-EUR. Die Polizei sucht Zeugen der Tat und bittet diese, sich unter 02741/926-0 zu melden.

Betzdorf

Verkehrsunfall mit Verletzten am 02.09.2023, 15.00 h, in Betzdorf, Friedrichstraße Ein 82-jährige E-Bike-Fahrer (Pedelec) befuhr verbotswidrig den Gehweg vom Amtsgericht aus kommend in Richtung Bahnhof, als er mit einer von links aus der Sparda-Bank kommenden 68-jährigen Fußgängerin zusammenstieß. Beide Personen wurden dabei leicht verletzt. Es entstand geringer Sachschaden am Fahrrad.

Betzdorf

Verkehrsunfallflucht am 02.09.2023, zwischen 17.45 h und 18.00 h, in Betzdorf, Kirchener Straße Der Pkw eines 72-jährigen Mannes, der auf dem Rewe-Markt in einer Parkbucht abgestellt war, wurde während des Einkaufs von einem unbekannten Fahrzeugführer vorne links beschädigt. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.500.-EUR. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 02741/926-0 zu melden.

Kirchen

Fahren unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis sowie Auffinden von Drogen und Verstoß gegen das Waffengesetz am 02.09.2023, 23.55 h, in Kirchen, Jungenthaler Straße Ein 29-jähriger Fahrer eines Transporters wurde auf dem Gelände der Aral-Tankstelle einer Verkehrskontrolle unterzogen, wobei zunächst der Besitz einer Fahrerlaubnis nicht nachgewiesen werden konnte. Bei genauem Hinschauen wurden drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt und im weiteren Verlauf der polizeilichen Maßnahme konnten dann auch noch verschiedene Drogen sowie eine Schreckschusswaffe aufgefunden werden. Der 29-jährige, der bereits einschlägig in Erscheinung getreten ist, muss nun mit einer Reihe weiterer Anzeigen rechnen.

Daaden

Personenkontrolle - Verstöße gegen das Waffen- und das Betäubungsmittelgesetz sowie Fahren unter Drogeneinfluss am 03.09.2023, 03.44 h, in Daaden, Fontenay-Le-Fleury-Platz Im Rahmen der Kontrolle einer Personengruppe von 16- bis 21-jährigen wurden Messer und Betäubungsmittel aufgefunden, die zu strafrechtlichen Ermittlungen führten. Außerdem wurde ein Fahrzeug unter dem Einfluss von Drogen gefahren. Bei dem 16-jährigen jungen Fahrer wurde dann noch eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

