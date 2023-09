POL-PDNR: Verkehrsunfall - Zwei Personen schwer verletzt

Dierdorf (ots) - Am Samstagabend zwischen 21:00 Uhr und Sonntagmorgen 00:30 Uhr versuchte(n) unbekannte(r) Täter einen geparkten PKW in der Hauptstraße in Dierdorf aufzubrechen. Zu diesem Zweck wurde ein speziell geformter Draht in die hintere Tür eingeführt. Es blieb glücklicherweise beim Versuch. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: ...

