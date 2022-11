Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Dachstuhlbrand in Grevenbroich

Grevenbroich (ots)

Am Donnerstag (03.11.) kam es gegen 11:20 Uhr zu einem Brand an einem Dachstuhl eines Einfamilienhauses an der Straße Am Stadtpark.

Nach ersten Erkenntnissen entzündete sich bei Dacharbeiten der Dachstuhl.

Auf Grund des Brandes wurden Personen aus einem benachbarten Haus geführt, eine lebensältere Frau wurde dabei leicht verletzt.

Angaben zur Schadenshöhe des Brandes können zur Zeit nicht gemacht werden.

Das Kriminalkommissariat 11 in Neuss hat jetzt die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell