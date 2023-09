Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfallflucht in Buchholz

Buchholz (Westerwald) (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 17:00 Uhr ereignete sich in Buchholz in der Bergstraße ein Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher von der Unfallstelle flüchtete. Zuvor wurde er dabei beobachtet wie er mit einem silbernen VW Passat rückwärts gegen einen Zaun fuhr, sodass Sachschaden entstand.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

