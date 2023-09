Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Alles falsch gemacht

Erpel (ots)

Der 03.09.2023 wird wohl nicht der beste Tag im Leben eines 52-Jährigen aus Nordrhein-Westfalen werden. Der Mann befuhr gegen 00:55 Uhr mit einem Sprinter die Erpeler Ley Straße in Erpel in aufsteigende Richtung. In Höhe einer Bahnüberführung kam er von seiner Fahrspur ab und kollidierte mit einem bevorrechtigten, entgegenkommenden Fahrzeug. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte eine Streife der Polizeiinspektion Linz eine starke Alkoholbeeinflussung von über zwei Promille konstatieren. Weiterhin konnte ermittelt werden, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und das Tatfahrzeug über keinen gültigen Versicherungsschutz verfügt. Als Krönung konnte zudem ein Haftbefehl gegen den Fahrer vollstreckt werden. Er wurde seit Juni durch das Amtsgericht Siegburg mittels Haftbefehl gesucht. Der Beschuldigte wurde widerstandslos dem Polizeigewahrsam zugeführt.

