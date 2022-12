Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Flucht

Uslar (ots)

USLAR-BOLLENSEN (js) 18.12.22, 18.00h, bis 19.12.22, 15.30h Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer fuhr vermutlich aufgrund von Glätte gegen eine Grundstücksmauer im Kirchweg in Bollensen und beschädigte dabei ein Abwasserrrohr. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle. Es soll sich um einen roten PKW gehandelt haben. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 100 EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell