Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Umweltgefährdende Abfallbeseitigung

Breitscheidt (ots)

Eine aufmerksame Spaziergängerin meldete der Polizeiinspektion Altenkirchen eine illegale Müllentsorgung in einem Waldgebiet in der Gemarkung Breitscheidt. Durch bislang unbekannte Täter wurden in dem Zeitraum zwischen Samstag, 26.08.2023, und Samstag, 02.09.2023, mehrere Elektronikartikel und ein schwarzes Kleinkraftrad der Marke Peugeot an einem Waldweg entsorgt. Durch die unsachgemäße Entsorgung, insbesondere von Abfällen mit Kraftstoffen und Batterien, können erhebliche Gefahren für das Ökosystem entstehen. Es wird deshalb zunächst ein Strafverfahren gegen Unbekannt eingeleitet. Die entstandenen Entsorgungskosten belaufen sich auf ca. 500 EUR. Die Polizei Altenkirchen bittet mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 02681 9460 oder per E-Mail (pialtenkirchen@polizei.rlp.de) zu melden.

