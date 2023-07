Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm: Schwerer Unfall zwischen zwei Pedelecfahrern

Belm (ots)

Am gestrigen Nachmittag ereignete sich auf dem Kreuzungsbereich der Icker Landstraße und der Bremer Straße in Belm ein Unfall, bei dem zwei Pedelecfahrer beteiligt waren und einer von ihnen schwer verletzt wurde. Gegen kurz nach 15 Uhr beabsichtigten zunächst beide Radfahrer an der dortigen Ampel die Straße ordnungsgemäß zu überqueren. Nach derzeitigen Ermittlungsstand überholte eine 56-Jährige aus Bad Essen mit ihrem Pedelec einen 76-jährigen Pedelecfahrer noch im dortigen Kreuzungsbereich. Da Letzterer jedoch beabsichtigte nach links abzubiegen, kollidierten beide Radfahrer miteinander. Der 76-Jährige stürzte daraufhin zu Boden und verletzte sich hierbei schwer. Der 76-jährige Mann aus Belm wurde anschließend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Die 56-Jährige blieb unverletzt.

