Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in eine Tankstelle vereitelt

Düren (ots)

Am 22.07.2023 versuchte ein 42 - jähriger Iraner gegen 01:40 Uhr in die Total Tankstelle auf der Schoellerstraße einzubrechen. Hierbei wurde er von einer Zeugin beobachtet wie er auf die gläserne Eingangstür einschlug, die dabei beschädigt wurde. Die Zeugin informierte unverzüglich die Polizei die den Mann noch während der Tatausführung antreffen und festnehmen konnte. Der Mann stand offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Da der Täter über keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik verfügt, soll er einem Haftrichter vorgeführt werden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell