Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Gutenzell-Hürbel - Bei Verkehrsunfall schwer verletzt/Am Freitag erlitt ein Autofahrer schwere Verletzungen

Ulm (ots)

Ein 20-Jähriger Mercedesfahrer befuhr gegen 12 Uhr die L265 im Bereich Hürbel in Richtung Reinstetten. Als er bei Hürbel nach links in die Schönebürger Straße abbog, übersah er den entgegenkommenden Nissan und es kam zum Zusammenstoß. Die 31-Jährige Fahrerin des Nissan erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen, und musste in ein nahe gelegenes Klinikum verbracht werden. An beiden Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 15 000 Euro. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

