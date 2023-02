Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Bieberau: Werkstatt gerät in Brand

Polizei und Feuerwehr im Einsatz

Groß-Bieberau (ots)

Der Brand einer Werkstatt auf einem Firmengelände im Wersauer Weg hat am Mittwoch (1.2.) gegen 16 Uhr den Einsatz der Polizei und der Feuerwehr ausgelöst. Nach derzeitigem Kenntnisstand waren die Flammen in dem Lagerraum gegen 16 Uhr bemerkt worden. Bei dem Versuch, den Brand zu löschen, verletzte sich ein Mitarbeiter und kam wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Aktuell dauern die Löscharbeiten noch an. Sowohl die Schadenshöhe als auch die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell