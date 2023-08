Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Lose Bienenwaben im Stadtteil Wüste - Polizei bittet um Hinweise (mit Fotos)

Osnabrück (ots)

Am 15.08.23 gegen 11 Uhr wurde die Polizei in den Bereich Katharinenstraße / Arndtstraße gerufen. Dort waren fünf lose Bienenwaben gemeldet worden, die sich auf einem Fahrradgepäckträger befinden sollten. Die eingesetzten Beamten sperrten die Örtlichkeit ab, denn die Waben waren noch von Bienen bevölkert und es flogen zahlreiche Tiere umher. Ein hinzugerufener Imker nahm sich der Waben und Tiere an. Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Verstößen gegen das Tiergesundheitsgesetz und die Bienenseuchen-Verordnung. Zudem besteht der Verdacht, dass die Waben gestohlen worden sein könnten. Daher bitten die Beamten der Ermittlungsgruppe Umwelt um Hinweise zu dem Sachverhalt. Wer kann Angaben zu den beschriebenen Waben machen oder wer hat das Fehlen von Bienenwaben in seinem Bestand bemerkt? Hinweise bitte an 0541/327-3316 (tagsüber) oder 0541/327-2115.

