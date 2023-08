Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Polizei stoppt getuntes Pedelec im Stadtgebiet

Osnabrück (ots)

Einem Polizeibeamten, der privat mit seinem Gravelbike auf dem Weg zur Arbeit unterwegs war, fiel am Mittwochmorgen gegen 09:25 Uhr ein Pedelec auf dem Haseuferweg auf. Das Pedelec fuhr mit ca. 40 km/h auf gerader Strecke deutlich schneller als handelsübliche Modelle. Der Polizeibeamte versetzte sich daraufhin in den Dienst und hielt den Radfahrer an. Eine herbeigerufene Streife stellte das Fahrrad daraufhin sicher. Bei der genaueren Begutachtung erhärtete sich der Verdacht, dass an dem Rad unerlaubte Manipulationen vorgenommen worden sind und das Rad unter anderem als fahrerlaubnispflichtig gilt. Infolgedessen wurde ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und zahlreiche Verkehrsordnungswidrigkeiten gegen den 38-jährigen Radfahrer eingeleitet.

