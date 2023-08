Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bippen: Fahrzeugbrand

Bippen (ots)

Um 21:45 Uhr wurde am Mittwoch Alarm für die Feuerwehren Ohrtermersch und Vechtel ausgelöst. An der Straße Feldkamp war ein Audi TT in Brand geraten. Ein 33-jähriger Fürstenauer war mit dem Pkw in den Außenbereich gefahren, um seinen Hund auszuführen. Als er nach etwa dreißig Minuten zurückkehrte, schlugen bereits Flammen aus der Fahrzeugfront. Die Feuerwehr löschte den Brand, konnte einen Totalschaden allerdings nicht mehr verhindern. Der Audi wurde beschlagnahmt und die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. Bislang liegen keine Anhaltspunkte für eine Brandstiftung vor.

