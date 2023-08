Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Traktorgespann in Engter schwer verletzt

Bramsche (ots)

Ein Traktorgespann, beladen mit Stroh, befuhr am Mittwoch gegen 18:40 Uhr die B218 von Bramsche in Richtung Venne. Als sich das Gespann auf Höhe der Auf- / Abfahrt zur Vördener Straße in Engter befand, beabsichtigte ein 56-jähriger Osnabrücker mit seinem Motorrad auf die B218 in Richtung Venne aufzufahren. Dabei übersah der Mann den bevorrechtigten Strohtransport und kollidierte mit der rechten Anhängerseite. Der Mann stürzte mit seiner Harley-Davidson und zog sich schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Neben bodengebundenen Rettungsmitteln ging auch ein Rettungshubschrauber auf der B218 zur Landung. Die zum Unfallzeitpunkt tief stehende Sonne könnte mitursächlich für das Geschehen gewesen sein. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Strohanhänger entstand Sachschaden, das Gespann konnte seine Fahrt allerdings fortsetzen. Für die Zeit der Rettungsarbeiten war die B218 im betroffenen Bereich voll gesperrt.

