POL-OS: Melle/Riemsloh: Täterin ermittelt nach Diebstählen von Gartenmöbeln

Melle (ots)

In den vergangenen Monaten kam es im Ortsteil Riemsloh zu mehreren Diebstahlsdelikten aus Gärten oder öffentlichen Bereichen. Entwendet wurden dabei Gartenmöbel oder aber auch Dekoartikel, die oftmals einen individuellen Wert für die Geschädigten hatten. Nachdem sich am Wochenende erneut eine Tat am Lehmweg ereignete, gibt es nun erste Ermittlungserfolge. Durch Angehörige der Geschädigten konnte eine Täterin wiedererkannt werden. Im Zuge der Ermittlungen wurden die Personalien der Frau festgestellt und Diebesgut in der Wohnung aufgefunden. Der Tatverdacht richtet sich demnach gegen eine 54-jährige Mellerin. Weitere Hinweise zu diesem Sachverhalt oder den anderen Taten nimmt die Polizei Melle unter 05422/92260 entgegen.

