Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach Sachbeschädigung an mehreren PKW: Polizei fahndet nach dem Täter und sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel/Bettenhausen: In der Nacht von Dienstag, den 23.05.2023 zu Mittwoch, den 24.05.2023 riefen aufmerksame Zeugen, um 0:21 Uhr bei der Polizei an. Sie hatten beobachtet wie ein Unbekannter in der Pfarrstraße, in Höhe von Hausnummer 6 fluchend gegen mehrere Pkw getreten hatte. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Dormannweg. Bei einer späteren Überprüfung konnten an allen drei Fahrzeugen Beschädigungen in Form von Eindellungen festgestellt werden. Der Schaden beläuft sich auf einen vierstelligen Betrag.

Die Zeugen konnten den Flüchtigen wie folgt beschreiben: - männlich - ca. 25 Jahre - 180 cm - schlanke, sportliche Statur - blonde kurze Haare - bekleidet mit weißer Jacke und Jeans

Die unmittelbar eingesetzten Funkstreifen konnten den Täter vor Ort nicht mehr auffinden. Daher sucht die Polizei mit der guten Täterbeschreibung nun nach Zeugen, welche Hinweise auf den noch unbekannten Mann geben können. Die weiteren Ermittlungen werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe (REG) der Kasseler Polizei geführt.

Die zuständigen Ermittler der REG bitten Zeugen darum, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell