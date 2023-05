Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fahrradfahrer flüchtet nach Unfall an Stern-Kreuzung: Zeugenhinweise erbeten

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Zu einem Unfall zwischen einem noch unbekannten Fahrradfahrer und einem schwarzen Mercedes CLA und kam es am Sonntagabend gegen 22:20 Uhr an der Stern-Kreuzung in Kassel. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war eine 24-jährige Frau aus Hann. Münden am Steuer des Mercedes vom Altmarkt kommend auf der Kurt-Schumacher-Straße unterwegs und stand an der Kreuzung zunächst an der roten Ampel. Als diese auf Grün umschaltete und die Autofahrerin vom linken Fahrstreifen aus anfuhr, fuhr plötzlich mitten auf der Kreuzung von links aus Richtung Fußgängerzone kommend ein Fahrradfahrer vor ihren Pkw und streifte die Front des Mercedes. Der Radfahrer kam durch den Zusammenstoß nicht zu Fall und fuhr anschließend in Richtung Holländischer Platz davon, offenbar ohne Verletzungen davongetragen zu haben. Es soll sich um einen dunkel gekleideten Mann mit Rucksack und Basecap gehandelt haben, der helle Haut und mutmaßlich blonde Haare hatte. Von dem vermutlich unbeleuchteten Fahrrad konnte die Autofahrerin aufgrund der Dunkelheit keine Beschreibung abgeben. Am Pkw der 24-Jährigen war durch den Unfall ein Schaden von rund 2.000 Euro entstanden.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf den geflüchteten Fahrradfahrer geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell