POL-KS: Diebe klettern durch ein Fenster im zweiten Stock: Polizei sucht nach Zeugen

Kassel (ots)

Landkreis Kassel / Schauenburg: In der Nacht zum heutigen Dienstag erwachte gegen 01.00 Uhr ein 39-jähriger Familienvater aus Schauenburg-Hoof durch ungewöhnliche Geräusche. Als er sich in seiner Wohnung umschaute, bemerkte er im Badezimmer ein offenes Fenster. Das Bad befindet sich im 2. OG eines Mehrfamilienhauses, in einer Höhe von etwa 6 Metern. Der Geschädigte rief die Polizei an und sah noch zwei Tatverdächtige die offensichtlich grade aus dem Fenster geflohen waren. Die Tatverdächtigen bewegten sich auf der Korbacher Str. in Richtung stadteinwärts und trugen eine Leiter bei sich. Eine Täterbeschreibung war ihm jedoch nicht möglich. Die unmittelbar eingeleitete Fahndung verlief leider erfolglos. Bei der näheren Kontrolle stellte die Familie fest, dass zwei Geldkassetten mit Bargeld sowie eine Spardose entwendet wurden.

Die Polizei hofft nun auf diesem Wege Hinweise auf die möglichen Täter zu erhalten. Die weiteren Ermittlungen werden beim Kriminalkommissariat 21/22 geführt, welches für Einbrüche zuständig ist. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

