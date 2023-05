POL-KS: Folgemeldung: Polizei sucht mit Foto den Eigentümer eines mutmaßlich gestohlenen E-Bikes

Kassel (ots) - Kassel-Mitte: Zu einem Unfall zwischen einem noch unbekannten Fahrradfahrer und einem schwarzen Mercedes CLA und kam es am Sonntagabend gegen 22:20 Uhr an der Stern-Kreuzung in Kassel. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war eine 24-jährige Frau aus Hann. Münden am Steuer des Mercedes vom Altmarkt kommend auf der Kurt-Schumacher-Straße unterwegs und ...

mehr