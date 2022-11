Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei stellt nach gemeldeten Dieseldiebstahl einen Tatverdächtigen

Dorf Mecklenburg (ots)

~Der Anrufer bei der Polizei hat am 09.11.2022 gegen 22:10 beobachtet, wie drei Personen Diesel aus einem Bagger in Karow bei Dorf Mecklenburg entwendeten. Als sie ihn bemerkten seien sie abgehauen. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnten die Beamten den beschriebenen PKW feststellen und stoppen. Das Auto wurde von einem 17 jährigen Deutschen gefahren. Er und das Fahrzeug wurden kontrolliert. Im Inneren konnten vier Benzinkanister festgestellt werden. Ferner stellte sich heraus, dass er mit einem außer Betrieb gesetzten Auto und ohne Fahrerlaubnis unterwegs ist. Weitere Einsatzkräfte suchten den Tatort auf und fanden hier einen Schlauch sowie weitere Kanister. Während der Tatortarbeit und Spurensicherung wurde festgestellt, dass Diesel ausgelaufen ist. Zur Reinigung des Erdreiches in diesem Bereich wurde ein Unternehmen beauftragt. Zu den anderen beiden Tatverdächtigen konnten keine Hinweise erlangt werden. Die Kriminalpolizei wird nun nicht nur in dem Fall des Diebstahls, sondern auch wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß Pflichtversicherungsgesetz ermitteln.

Kristin Hartfil

Polizeihauptkommissarin Polizeiführerin vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock~

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell