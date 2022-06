Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen gesucht

Gera (ots)

Gera: Die Geraer Polizei ermittelt u.a. zu einer Bedrohungs- und Beleidigungshandlung zum Nachteil von zwei Frauen und sucht hierbei nach Zeugen. Die Tat ereignete sich am 31.05.2022, kurz nach 18:00 Uhr in der Straßenbahn, Linie 3 in Richtung Gera-Bieblach. Hier schlug ein bislang unbekannter Mann mehrfach mit der Faust gegen die Scheiben der Bahn. Als ihn eine unbekannte ältere Dame auf die Tat ansprach, drohte und beleidigte er diese. Nachdem sich eine 22-Jährige, welche sich ebenfalls in der Bahn befand, in die Situation schützend einmischte, wurde diese ebenfalls von dem Unbekannten beleidigt und bedroht. An der Haltestelle Friedrich-Engels-Straße ist der Täter gemeinsam mit seinen anwesenden Freunden aus der Bahn ausgestiegen und in Richtung Franz-Mehring-Straße davongelaufen.

Die 22-Jährige erstattete schließlich Anzeige bei der Polizei. In diesem Zusammenhang wird die Dame gesucht, welche ebenfalls von dem Unbekannten beleidigt wurde. Zeugen, welche Angaben zu dem Täter geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden.

Beschreibung des Täters: männlich, ca. 30-35 Jahre, deutsch, normale Statur, 3-Tage-Bart, blonde kurze Haare, in beiden Ohren einen Tunnel, bekleidet mit kurzer Adidas-Hose, schwarzer Jacke, roten Schuhen, führte einen blauen Nike-Rucksack mit sich.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell