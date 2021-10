Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zigarettenautomat des Sportheimeinbruchs im Wald aufgefunden - Zeugen ge-sucht

Herschberg (ots)

Wir berichteten am Mittwoch über den Einbruch in das Sportheim Herschberg in der Nacht zum Dienstag, bei dem unter anderem ein Zigarettenautomat entwendet wurde. Die Pressemeldung ist über folgenden Link einzusehen: https://s.rlp.de/uVUiv. Der zerlegte Zigarettenautomat wurde am Donnerstag, gegen 17:00 Uhr, im Wald in der Nähe des Sportheimes aufgefunden. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

