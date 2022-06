Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen der Kripo Gera aufgenommen

Gera (ots)

Gera: Die Kripo Gera hat die Ermittlungen gegen einen 71 Jahre alten Mann aufgenommen, nachdem Zeugen mitteilten, dass dieser mehrere Kinder in verdächtiger Art und Weise angesprochen haben soll. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll er sowohl am 02.06.2022 im Bereich der Rudolf-Hundt-Straße als auch am 09.06.2022 in der Franz-Stephan-Straße Kinder sexuell motiviert angesprochen haben. Zu einem Übergriff etc. auf die Kinder kam es nicht. Die Ermittlungen seitens der KPI Gera dauern gegenwärtig an. (KR)

