LPI-G: Ladendiebstahl mit möglicher Freiheitsstrafe

Münchenbernsdorf (ots) - Am Freitag fuhr eine 54-Jährige um 15:03 Uhr mit einem Rennrad über die Jenaer Straße in Münchenbernsdorf in Richtung Stadtzentrum. An der Einmündung Weidaer Straße kam ihr ein VW-Transporter entgegen, der von einem 34-Jährigen geführt wurde. Dieser bog in die Weidaer Straße ein und kollidierte mit der Radfahrerin. Diese stürzte und verletzte sich schwer. Vom Rettungsdienst wurde sie ...

mehr